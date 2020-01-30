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لا وجود لأيّ حالة إصابة بفيروس 'كورونا' في سيدي بوزيد

الخميس 30/يناير/2020 - 09:34 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نفى المدير الجهوي للصحة محمد الزاهر الأحمدي، الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تفيد باكتشاف حالة إصابة بفيروس 'كورونا' بالجهة.

ويجدر التذكير، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، كان قد أشرف يوم 29 جانفي 2020، بمقر وزارة الصحة، على اجتماع الاطارات والمديرين الجهويين للصحة، لمتابعة الخطة الوطنية الموضوعة من أجل الترصد والتوقي من فيروس 'كورونا'.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد قدّمت مقترحا، حول إمكاينة توفير نزل لا يتضمن حرفاء، والحصول على بعض الغرف لوضع المشتبه في إصابتهم بفيروس 'كورونا' في إطار حجر صحي.
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