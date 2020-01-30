نائب وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس بعثة مملكة البحرين

استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه في مكة المكرمة، اليوم، رئيس بعثة مملكة البحرين للحج الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، والوفد المرافق له، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام؛ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، عقب ذلك عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج مملكة البحرين بموسم حج 1441هـ.



ووقع نائب وزير الحج والعمرة، ورئيس بعثة مملكة البحرين للحج اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظم قدوم الحجاج القادمين من البحرين وتلبية جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لآداء المناسك.