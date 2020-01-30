أحمد الشيخ يدخل ثلاجة فايلر في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي خروج أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الأحمر من قائمة الفريق التي سافرت إلى السودان.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان.





وبرر النادي الأهلي غياب أحمد الشيخ عن قائمة الفريق الأحمر بسبب إصابته في كرة مشتركة مع عمرو السولية في التدريبات الجماعية.





وعلم "الفجر الرياضي" أن السويسري فايلر بات غير مقتنع بأداء أحمد الشيخ لاعب فريق الأهلي بعد حصوله على أكثر من فرصة مع الفريق الأحمر على حساب لاعبين أخرين في المباريات الرسمية السابقة بالدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.





واستقر السويسري فايلر على تجميد أحمد الشيخ في النادي الأهلي وعدم مشاركته في المباريات القادمة خاصة بعد الأداء الهزيل في مباراة النجم الساحلي الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا والتي فاز بها الأحمر بهدف نظيف سجله أجايي.



