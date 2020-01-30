قيس سعيّد يمدّد حالة الطوارئ بـ3 أشهر

ويذكر بأن قيس سعيّد سيُطِلّ بعد قليل، على القناة الوطنية الأولى في أول لقاء تلفزي له من يوم تولّيه الرئاسة، حيث ستنفرد مؤسسة التلفزة التونسية بأول لقاء تلفزي خاصّ مع سعيّد، اليوم الخميس 30 جانفي 2020، على القناة الوطنية الأولى، في تمام الساعة التاسعة ليلا بتوقيت تونس.





ويأتي ذلك في إطار إيفائه بالتزامه للحضور في مناظرة تقييمية بعد مائة يوم عمل من انتخابه رئيسا للبلاد، ويتمحور اللقاء حول الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وأهم القضايا والمشاكل التي تهم المواطن والمجتمع.