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"بكاش غشاش" صابر الرباعي يغازل جمهور بكلمات أغنيته الجديدة

الخميس 30/يناير/2020 - 09:30 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان صابر الرباعي،فيديو لأغنية "غشاش"،عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

كتب صابر الرباعي كلمات من الأغنية منها "بكاش غشاش باين روح يا خاين كذاب لعان هاين حبي في عينه مجروح بروح منك فكي عنك".

قام الجمهور بالتفاعل مع الفيديو من خلال التعليقات معبرين عن إعجابهم بالأغنية "الله عليك يا صابر و أحلي اغنية سمعتها برافو و يا الله أعشق هذه الأغنية".

كان صابر قد نشر فيديو قبل ذالك لأغنية "مغيار" والتي تكون من إحدى أغاني ألبومه الأخير الذي يحتوي علي 10 أغاني منها أغنية "ليلة من العمر" و "باباي" و "حياتي" و "عمري الجديد"و "تذكروني".

يذكر أن من البومات صابر الرباعي البوم بإسم "اتحدي العالم" و "خلص تارك" و "أجمل نساء الدنيا" و "أجمل مختصر".


"بكاش غشاش" صابر الرباعي يغازل جمهور بكلمات أغنيته الجديدة
"بكاش غشاش" صابر الرباعي يغازل جمهور بكلمات أغنيته الجديدة
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