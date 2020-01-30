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الولايات المتحدة تجدد الإعفاءات من العمل النووي الإيراني مع فرض عقوبات جديدة

الخميس 30/يناير/2020 - 09:22 م
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ترجمة - منة الشريف
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قالت إدارة ترامب اليوم الخميس، إنها ستسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المواقع النووية الإيرانية، مما يجعل من الصعب على تلك الدولة تطوير سلاح نووي، مما يثير غضب الجمهوريين الإيرانيين، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

ولكنها فرضت أيضًا عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها، وهي خطوة وصفها المتحدث باسم الكيان بأنها علامة على "يأس" واشنطن، الذي قال، إن النشاط النووي المدني لطهران سيواصل كامل قوته.

كما ستسسمح إدارة ترامب، التي انسحبت في عام 2018 من الصفقة النووية الإيرانية لعام 2015 وفرضت عقوبات على إيران، ستسمح للعمل بالمضي قدمًا بإصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وسيتيح تجديد الإعفاءات لمدة 60 يومًا استمرار أعمال منع الانتشار النووي في مفاعل أراك لأبحاث الماء الثقيل ومحطة بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران للأبحاث ومبادرات التعاون النووي الأخرى.

وكان هناك قدر كبير من الضغط في واشنطن لوقف آخر الإعفاءات حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إيران، حيث قال دبلوماسي غربي، إن هناك خلافًا أوليًا بين وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة لكن الأخيرة فازت.

وقال بريان هوك، الممثل الخاص للولايات المتحدة لإيران، في مؤتمر صحفي، إننا سنراقب عن كثب جميع التطورات في البرنامج النووي الإيراني، ويمكن للوزير (مايك) بومبو أن ينهي هذه المشاريع كضرورة للتطورات.

كما جاءت هذه التحركات بعد أسابيع من وصول الولايات المتحدة وإيران إلى حافة الحرب، حيث قتلت واشنطن القائد العسكري الإيراني قاسم السليماني، العقل المدبر للسيطرة الإيرانية على العراق، في غارة جوية بطائرة بدون طيار في بغداد في 3 يناير.

وبموجب اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست - بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة - وافقت طهران على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي شلت اقتصادها.

وتخلي ترامب عن الصفقة من جانب واحد في مايو 2018، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية في حملة "الضغط الأقصى" المصممة لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وكانت واشنطن قد أنهت في نوفمبر تنازل العقوبات المتعلقة بمحطة فوردو النووية الإيرانية، بعد أن استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم في الموقع تحت الأرض.

"المزيد من العقوبات"
قال هوك، إن الولايات المتحدة وضعت اليوم الخميس أيضا علي أكبر صالحي، رئيس منظمة العفو الدولية، والمنظمة نفسها تحت العقوبات الأمريكية.

وسيكون لقرار فرض عقوبات على صالحي ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية تأثير على البرنامج النووي المدني الإيراني، لأنه يتمتع بالسيطرة التشغيلية على البرنامج، بما في ذلك شراء قطع غيار للمنشآت النووية.

كما عبر السناتور الجمهوري ماركو روبيو عن استيائه من تجديد التنازل، وقال في بيان، إنه يسعدني أن أرى عقوبات جديدة مفروضة على هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها، حيث يجب على الإدارة إنهاء العقوبات المثيرة للجدل بشأن البرنامج النووي المدني الإيراني وممارسة أقصى ضغط على النظام في طهران.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ والمشرع الجمهوري ليز تشيني في بيان مشترك في الأسبوع الماضي، إن ثلاثة أعضاء جمهوريين معروفين بقربهم من ترامب - توم كوت من أركنساس وتيد كروز من تكساس وليندسي جراهام من ساوث كارولينا – دعوا إلى إلغاء التنازلات النووية المدنية المتبقية.

وقال الدبلوماسي، إن الولايات المتحدة اختارت على الأرجح تمديد تنازل بوشهر لأن الشركة الروسية المستهدفة حيث توفر أيضًا الوقود النووي للمنشآت الأمريكية، مما تسبب في صداع محتمل للعقوبات على الإدارة.

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