الزمالك ينقب عن خليفة حمدي النقاز

وضع مسئولو نادي الزمالك اللاعب علاء عطا لاعب فريق إف سي مصر تحت الرادار في الوقت الحالي للتعاقد معه خلال يناير المقبل.



ويسعى الزمالك للتعاقد مع ظهير أيمن جديد في الموسم المقبل بسبب النقص العددي وعدم تواجد سوى حازم إمام فقط.



وكان التونسي حمدي النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك في الفترة الماضية بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وكان الزمالك قد تعادل مع وادي دجلة بهدف لمثله في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.



وينتهي عقد حازم مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد اللاعب تعاقده مع الفريق الأبيض حتى الآن.