مستشفي "نيويورك" يكشف حقيقة إصابة مصريين بفيروس كورونا في أمريكا



وأشار "أمين"، خلال اتصال هاتفي عبر سكايب ببرنامج "مانشيت" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه تم اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، منوها بأن السوشيال ميديا تسببت في تهويل الوضع، وإثارة خوف المواطنين.



وأضاف رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، أن الجالية المصرية في نيويورك بصحة جيدة، ولم ترصد أي إصابات بالفيروس بينهم.



قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إن نسبة الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس الكورونا لا تتعدى 4%، حيث أن ليس كل مصاب بالفيروس سيتوفى إلا إذا كان المصاب لديه نقص في المناعة أو شخص مسن.