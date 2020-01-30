بريطانيا تعلن عودة رعاياها من ووهان الصينية.. الجمعة المقبلة









قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: إن "الرعايا البريطانيين المحاصرين في مدنينة ووهان الصينينة سيعودون إلى بلادهم يوم الجمعة المقبل.حيث تم الإعلان عن أن طائرة تقل 150 بريطانيًا و50 مواطنًا من الاتحاد الأوروبي، يُعتقد أن معظمهم من إسبانيا، ستغادر الصين، في الساعة السابعة مساء اليوم، وسيتم نقلهم إلى الحجر الصحي في مركز يُعتقد أنه مستشفى أرو بارك في ويرال.يذكر أن الفيروس تسبب في 170 حالة وفاة، وانتشر إلى 15 دولة أخرى، خلال الأيام الماضية، وحتى الآن، تم تأكيد وجود 700 7 حالة إصابة بالفيروس في الصين.وسيقوم المسئولون الصينيون بفحص الركاب الذين يغادرون من ووهان، موطن تفشي فيروس كورونا، في المطار، ثم يتم نقلهم إلى منطقة المغادرة حيث سيقوم المسؤولون البريطانيون بإجراء المزيد من الاختبارات الصحية.ولن يُسمح لأي شخص مريض بالصعود على متن الطائرة، التي سيكون على متنها فريق من أطباء وزارة الدفاع البريطانية.وقال متحدث باسم "داونينج ستريت": إنه "سيتم وضعهم في عزلة مدعومة لمدة 14 يومًا مع كل العناية الطبية اللازمة".وكان من المقرر أن تغادر الرحلة ووهان في وقت سابق لكنها تأخرت بسبب عدم وجود تصريح من السلطات الصينية.وأصاف راب في بيانه: إن "سلامة وأمن المواطنين البريطانيين هي أهم أولوياتنا، وإن سفارتنا في بكين والفرق القنصلية ستبقى على اتصال وثيق مع الرعايا البريطانيين في المنطقة؛ لضمان حصولهم على أحدث المعلومات التي يحتاجونها".