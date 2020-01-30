"مش مرتاح" قبل أيام من طرح ألبومة.. رامي جمال يثير حيرة جمهوره





يهتم المطرب رامي جمال بالتواصل الدائم مع متابعية من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتب رامي تغريدة غامضة أثار بها حيرة لجمهورة، فكتب رامي:"

‏مش مرتاح وفي طريقي لقرارات مهمه".



بهذة الجملة الصغيرة أثار المطرب رامي جمال حيرة متابعية خاصة أنه تبقي فقط بضعة أيام على طرح ألبومة الغنائي الجديد فكتبوا تعليقات له مثل:"‏‎ايه الألغاز دي" و " طيب دي مقطع اغنية من الألبوم الجديد".





يذكر أن المطرب رامي جمال قد أعلن، عن موعد طرح ألبومه الجديد عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، موجها الشكر لكل فريق عمل الألبوم.



وكتب: "‏الالبوم مع شركة ‎NogoumRecords، وخلال ايام يبقي بين ايديكم ان شاء الله".



وأضاف "جمال" قائلا: "انا بشكر شركتي وبشكر كل المبدعين اللي ساعدوني علشان الالبوم يبقي من وجهه نظري اهم خطوة في المشوار الصغير ده".



واختتم "جمال" عبراته قائلا: وعد هتدخلوا خلاط مشاعر اللهم بلغت يارب.