رئيس الإنجيلية من سوهاج: افتتاح كنيسة طما رسالة حرية للعالم

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في افتتاح الكنيسة الرسولية بطما في محافظة سوهاج، بعد تجديدها، بحضور القس ناصر كتكوت الرئيس العام للكنائس الرسولية وعدد من القيادات الدينية والشعبية من محافظة سوهاج.





وخلال كلمة خطاب الحفل قال رئيس الإنجيلية: "افتتاح الكنيسة الرسولية بطما اليوم هو رسالة حقيقية يعكس ما نعيشه من حرية المعتقد وحرية الممارسة وهو صلب عملية العيش المشترك التي تؤصل لها الدولة المصرية".





كما شارك في في الاحتفال القس جمال فهيم، راعي الكنيسة الرسولية بطما، والدكتور القس عزت إرميا، رئيس مجمع مصر العليا، والقس نصر أمين، السكرتير العام، والدكتور القس صفا وليم، رئيس اللجان الروحية بالكنيسة الرسولية، والقس جوزيف وليم، راعي الكنيسة الرسولية الثالثة بالمنيا، والقس إدوارد فيناز، راعي كنيسة نهضة القداسة بطما، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ، والشيخ عياد سليمان، أمين الصندوق العام بالكنيسة الرسولية، والقس اليشع فهمي، راعي كنيسة القديس ريتا.



