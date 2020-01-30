دبلوماسي سابق: ترامب متهور وغض النظر عن الاستيطان الإسرائيلي

قال السفير رفعت الأنصاري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن خطة السلام الأمريكية بدأت بوادرها تتحقق منذ وصول الرئيس الامريكي دونالد ترامب للسلطة، من خلال اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وغض النظر عن الاستيطان في الضفة الغربية، واغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية.



وتابع"الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن خطة السلام الأمريكية ليست موجهة فقط للفلسطينيين وللإسرائيليين، ولكن للجمهور اليميني الأمريكي الأكبر الداعمين لإسرائيل، مشيرًا إلى أن "ترامب" يسعى للحصول على أصواتهم في الانتخابات الأمريكية المقبلة، وهذا واضح في توقيت الإعلان عن هذه الخطة.



ولفت إلى أن بيان الخارجية الأمريكية على خطة السلام الأمريكية تم صياغتها بعناية شديدة، وتجنب الصدام مع أمريكا، خاصة أن "ترامب" صدامي ومتهور إلى حد كبير، مشيرًا إلى بيان الخارجية تمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينية، وقلل من صفقة القرن، من خلال حديثه على الرؤية الامريكية بدلًا من صفقة القرن، لتحقيق السلام.

