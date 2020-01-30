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"لا شيء أفضل من الحب الحقيقي".. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته

الخميس 30/يناير/2020 - 09:12 م
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أحمد الفشاوي
أحمد الفشاوي
رباب مصطفي
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نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" .



ظهر أحمد الفيشاوي في الصورة، برفقة زوجته في أحد المطاعم وعلق قائلاً:" لا شيء أفضل من الحب الحقيقي" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره، وكان أبرز التعليقات على صورته:" ربنا يحفظكم ويبعد عنكم إي شر" .



جدير بالذكر أنه قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة، وذلك فى جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامى شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته لينا الفيشاوي.

وعلق محامي لينا أحمد الفيشاوي، شعبان سعيد أن "الحكم جاء بعد إنذار أحمد الفيشاوي وعرقلة التنفيذ والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الودية"، وفق صحيفة "صدى البلد".

وكان المحامي كان قد رفع، في وقت سابق، دعوى أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائى ونافذ بعدما امتنع أحمد الفيشاوى عن سدادها لمدة سنة.

وفي وقت سابق، قام الفنان أحمد الفيشاوي، برفع دعوى قضائية لمنع ابنته من السفر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي.

وفي وقت سابق، كشفت لينا الفيشاوي، أسباب الخلافات الجديدة بين والدها ووالدتها هند الحناوي، عقب الحكم الذي يقضي بحبس والدها شهرا لعدم سداده النفقة الخاصة بها.
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الكلمات المفتاحية

زوجة الفشاوي أحمد الفشاوي

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