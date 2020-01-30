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نتيجة مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر | يلا شوت ماتش برشلونة بدون تقطيع قناة مفتوحة لايف يلا كورة

الخميس 30/يناير/2020 - 09:04 م
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بوابة الفجر
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يلاقي برشلونة نظيره ليجانيس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، على أرضية ملعب الكامب نو، مساء اليوم الخميس.

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا بث مباشر اليوم كورة ستار kora star
موعد مباراة برشلونة وليجانيس
ويقام اللقاء بين برشلونة وليجانيس عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، وعند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت جرينتش.

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وكان فريق برشلونة قد بلغ هذا الدور بعد الفوز على إيبيزا بهدفين مقابل هدف، سجلهم أنطوان جريزمان، بينما صعد ليجانيس بعد الفوز على إيبرو بهدف نظيف.

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برشلونة في آخر لقاء له تلقى الهزيمة أمام نظيره فالنسيا بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

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وتعادل ليجانيس سلبيًا في آخر لقاءاته أمام نظيره أتليتكو مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

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وكان برشلونة قد تمكن من تحقيق الانتصار أمام ليجانيس في نهاية الدور الأول من الليجا بهدفين مقابل هدف، ويأمل في تكرار انتصاره.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس
وينقل اللقاء الذي يجمع بين برشلونة وليجانيس ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا على قناة السعودية الرياضية الأولى بتعليق فهد العتيبي.
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