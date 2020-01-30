Advertisements
Advertisements
Advertisements

جمال عبدالرحيم عن أزمة "الصباح": نساندهم في كل مواقفهم التي سيتخذوها

الخميس 30/يناير/2020 - 09:00 م
Advertisements
جمال عبدالرحيم
جمال عبدالرحيم
ميسون أبو الحسن
Advertisements

قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إنه تواصل مع النقيب ضياء رشوان بشأن أزمة الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة الصباح، والذي أكد بدوره أنه تواصل مع مالك المؤسسة رجل الأعمال أحمد بجهت، منذ يومين، وأبلغه أن الجريدة مستمرة في العمل، ونفى وجود أي قرار بالتصفية أو الغلق.


وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن الزملاء أبلغوه بشكل رسمي، عن طريق رئيس التحرير التنفيذي إبراهيم جاب الله، بنية الإدارة بغلق الجريدة والتصفية، وأن الإدارة طالبتهم بعقد اجتماع لبحث الأمر الأحد المقبل، مؤكدًا أنه اتفق مع الزملاء على عقد اجتماع استباقي السبت المقبل، لمعرفة موقفهم من قرار الإدارة في التصفية، موافقتهم على التسوية من عدمها.


وأكد "عبدالرحيم" أن غلق الجريدة والتصفية يعني غلق الملفات التأمينية للزملاء، ويجب مراعاة أن بعضهم مازال تحت التمرين بالنقابة، وهو ما يجب دراسته وبحثه مع الزملاء أنفسهم والإدارة، لافتًا إلى أن النقابة ستكون حاضرة في الاجتماع بين الإدارة والزملاء العاملين، والمقرر له الأحد المقبل.


وتابع: "رغبة الزملاء هي الأساس، والنقابة ستكون طرفًا أصيلًا، وتساندهم في كافة مواقفهم التي سيتخذونها، وإذا رغب الجميع في التسوية، ستكون النقابة حريصة للحصول على مستحقاتهم المتأخرة وحقوقهم كما نص عليها القانون، وإذا اعترض الزملاء هذا حقهم، والنقابة ستساندهم في كل مواقفهم التي سيتخذونها".

 

وكانت إدارة جريدة الصباح، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، أعلنت عن طريق رئيس مجلس التحرير سالي عاطف، قرار الإدارة بغلق الجريدة نهائيًا، وإبلاغ الزملاء الصحفيين العاملين بالتوجه إلى مقر قناة دريم، للتفاوض حول مستحقاتهم المتأخرة لنحو 6 أشهر.


وكان الزملاء قد توجهوا منذ يومين إلى مقر عملهم، إلا أنهم فوجئوا بغلق المقر، وإبلاغهم بنقله إلى مقر قناة دريم بمدينة الإنتاج الإعلامي، إلا أن الإدارة أبلغت الزملاء منذ قليل، بقرارها غلق الجريدة بشكل نهائي.


وقال إبراهيم جاب الله رئيس تحرير الجريدة، إنه تواصل مع الإدارة بشأن الإصرار على الغلق، وبناءً عليه تم الاتفاق على عقد اجتماع السبت المقبل مع وكيل أول نقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم، وأعضاء مجلس النقابة، للاتفاق على الإجراءات المُتبعة لحفظ حقوق الزملاء، والتوصل إلى الحلول المناسبة قبل أي تحرك جديد مع الإدارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم الفجر اعتصام الصباح أزمة الصباح أحمد بهجت

أخبار تهمك

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعة و 13 دقيقة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ ساعة و 14 دقيقة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ يوم

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ حوالي 5 ساعات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعة و 17 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 13 ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ ساعة و 15 دقيقة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ يوم

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ يوم

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ يوم

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ ساعة و 12 دقيقة

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ ساعة و 9 دقيقة

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ ساعة و 27 دقيقة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

صحفيو "التحرير" يهددون بالتصعيد بعد خفض رواتبهم.. الأزمة تتفاقم والنقابة تتضامن (تقرير)

أكمل قرطام يستعين ببلطجية للاعتداء على صحفيي 'التحرير'

بـ "البلطجية".. تصاعد الأزمة بين أكمل قرطام وصحفيي "التحرير"

تهديد بالتشريد وأجهزة كهربائية بدلًا من المرتب.. أزمة جديدة داخل جريدة الصباح

صحفيو 'الصباح' يدخلون في اعتصام مفتوح بمقر الجريدة

صحفيو 'الصباح': إدارة الجريدة اتخذت قرارًا بالغلق.. ونطالب مجلس النقابة بالتضامن معنا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:35 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

08:36 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

08:34 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:39 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

08:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status