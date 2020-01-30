جمال عبدالرحيم عن أزمة "الصباح": نساندهم في كل مواقفهم التي سيتخذوها

قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إنه تواصل مع النقيب ضياء رشوان بشأن أزمة الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة الصباح، والذي أكد بدوره أنه تواصل مع مالك المؤسسة رجل الأعمال أحمد بجهت، منذ يومين، وأبلغه أن الجريدة مستمرة في العمل، ونفى وجود أي قرار بالتصفية أو الغلق.



وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن الزملاء أبلغوه بشكل رسمي، عن طريق رئيس التحرير التنفيذي إبراهيم جاب الله، بنية الإدارة بغلق الجريدة والتصفية، وأن الإدارة طالبتهم بعقد اجتماع لبحث الأمر الأحد المقبل، مؤكدًا أنه اتفق مع الزملاء على عقد اجتماع استباقي السبت المقبل، لمعرفة موقفهم من قرار الإدارة في التصفية، موافقتهم على التسوية من عدمها.



وأكد "عبدالرحيم" أن غلق الجريدة والتصفية يعني غلق الملفات التأمينية للزملاء، ويجب مراعاة أن بعضهم مازال تحت التمرين بالنقابة، وهو ما يجب دراسته وبحثه مع الزملاء أنفسهم والإدارة، لافتًا إلى أن النقابة ستكون حاضرة في الاجتماع بين الإدارة والزملاء العاملين، والمقرر له الأحد المقبل.



وتابع: "رغبة الزملاء هي الأساس، والنقابة ستكون طرفًا أصيلًا، وتساندهم في كافة مواقفهم التي سيتخذونها، وإذا رغب الجميع في التسوية، ستكون النقابة حريصة للحصول على مستحقاتهم المتأخرة وحقوقهم كما نص عليها القانون، وإذا اعترض الزملاء هذا حقهم، والنقابة ستساندهم في كل مواقفهم التي سيتخذونها".

وكانت إدارة جريدة الصباح، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، أعلنت عن طريق رئيس مجلس التحرير سالي عاطف، قرار الإدارة بغلق الجريدة نهائيًا، وإبلاغ الزملاء الصحفيين العاملين بالتوجه إلى مقر قناة دريم، للتفاوض حول مستحقاتهم المتأخرة لنحو 6 أشهر.



وكان الزملاء قد توجهوا منذ يومين إلى مقر عملهم، إلا أنهم فوجئوا بغلق المقر، وإبلاغهم بنقله إلى مقر قناة دريم بمدينة الإنتاج الإعلامي، إلا أن الإدارة أبلغت الزملاء منذ قليل، بقرارها غلق الجريدة بشكل نهائي.



وقال إبراهيم جاب الله رئيس تحرير الجريدة، إنه تواصل مع الإدارة بشأن الإصرار على الغلق، وبناءً عليه تم الاتفاق على عقد اجتماع السبت المقبل مع وكيل أول نقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم، وأعضاء مجلس النقابة، للاتفاق على الإجراءات المُتبعة لحفظ حقوق الزملاء، والتوصل إلى الحلول المناسبة قبل أي تحرك جديد مع الإدارة.