"شعبة المستوردين" تحذر أعضائها من السفر للصين

كشف فتحي الطحاوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مدى تأثير فيروس كورونا الجديد على التبادل التجاري بين مصر والصين، قائلًا إن هذه الفترة لم يكون بها تأثير؛ لأنها فترة الإجازات الصينية.



وأضاف "الطحاوي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنه لن يكون هناك مشكلة على المستوى القصير أو المتوسط على التبادل التجاري، إلا إذا تعدى الفيروس الستة أشهر والعام، ففي هذه الحالة سيتأثر الاقتصاد العالمي بالكامل؛ لأن هناك منتجات لن يتم تصنيعها إلا في الصين.



وأشار إلى أنهم أصدروا بيانًا لتحذير أعضاء الشعبة العامة للمستوردين من السفر إلى الصين خوفًا عليهم؛ لأن هناك خطر، معلقًا: "ولو الموضوع طول الخطر هيكون على الكل".

