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بن حثلين: ولي العهد يستقبل الفائزين بمهرجان الإبل الثلاثاء المقبل

الخميس 30/يناير/2020 - 08:16 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، اليوم الخميس، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل جميع الفائزين بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة الرابعة، يوم الثلاثاء القادم.

وقال فهد بن حثلين، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: "‏يحظى جميع الفائزين في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل4 بالتشرف بالسلام على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل- الثلاثاء المقبل، ويعتبر هذا الإستقبال دعماً و تكريماً لجميع ملاك الإبل ومحبيها".

وكان رئيس نادي الإبل قد وعد مُلاك الإبل في وقت سابق بتثبيت موعد محدد للمهرجان.

وعطفًا على هذا القرار ستكون النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في 1 ديسمبر 2020م، أي قبل أقل من عام من ختام النسخة الرابعة للمهرجان التي اختُتمت الأحد الماضي، بحضور ورعاية كريمة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، إلى جانب حضور عدد كبير من أصحاب السمو والسعادة.

وشهدت النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل نجاحًا لافتًا بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها نادي الإبل. وأثبتت هذه النسخة بشكل عملي ما يمكن أن يلعبه قطاع الإبل في مسيرة الاقتصاد الوطني عطفًا على القيمة السوقية للفرديات التي وُجدت في المهرجان؛ إذ تجاوزت تسعة مليارات، زج بها 700 مشارك.


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ولي العهد مهرجان لابل فهد بن حثلين الفائزين

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