الدولار يتراجع في نهاية التعاملات اليوم الخميس

تراجعت أسعار الدولار بنهاية التعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية بعد بيانات النمو الاقتصادي الامريكي واستمرار المخاوف من فيروس كورونا.









وحقق اقتصاد الولايات المتحدة نمو بنحو 2.1 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي وفقاً للتوقعات، فيما سجل أبطأ وتيرة نمو في 3 سنوات خلال 2019، وتراجعت طلبات إعانة البطالة .





ويترقب المستثمرون تطورات "كورونا" بعد ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بالفيروس القاتل إلى 7700 شخص ووفاة 170 شخصاً وفقاً لأحدث إصدارات منظمة الصحة الصينية.





فيمااستبعد المستشار التجاري للرئيس الأمريكي "بيتر نافارو" فكرة إلغاء الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية المتفق عليها في المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، إذا بدأ تفشي الفيروس في الضغط على الاقتصاد الصيني.





وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء تثبيت معدلات الفائدة لتتراوح بين مستوى 1.5 و1.75 بالمائة، كما أكد البنك التزامه برفع معدل التضخم إلى المستهدف البالغ 2 بالمائة.





وتراجع سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1032 دولار.





وهبط سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 108.70 ين.





وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1.3099 دولار.





وخسرت العملة الأمريكية نحو 0.4 بالمائة أمام العملة السويسرية ليسجل 0.9693 فرنك.





وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 97.840 .