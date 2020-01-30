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ننشر جميع روابط نتيجة اولى وثانية ثانوي الفصل الدراسي الأول 2019/2020.. (بنك المعرفة المصري - بوابة الثانوية - موقع وزارة التربية والتعليم)

الخميس 30/يناير/2020 - 08:19 م
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نتيجة أولى وثانية ثانوي 2019/2020
نتيجة أولى وثانية ثانوي 2019/2020
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ننشر جميع روابط نتيجة اولى وثانية ثانوي الفصل الدراسي الأول 2019/2020.. (بنك المعرفة المصري - بوابة الثانوية - موقع وزارة التربية والتعليم)

يعيش حاليًا طلاب أولى وثانية ثانوي، حالة من الترقب، حيث ينتظرون نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي التيرم الأول 2019/2020، واليوم الخميس 30 يناير 2020، كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن موعد نتيجة اولى وثانية ثانوي خلال أيام.

وحاليًا يتم إكمال عملية التصحيح والمراجعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين أولى وثانية ثانوي، وسيتم اعتمادها فور انتهاء هذه المراحل من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على أن ترفق نتيجة أولى وثانية ثانوي التيرم الأول على موقع وزارة التربية والتعليم وموقع بنك المعرفة وموقع بوبة الثانوية.

روابط نتيجة اولى وثانية ثانوي الفصل الدراسي الأول 2019/2020

رابط موقع بنك المعرفة المصري وطريقة الحصول على النتيجة

ويمكن للطلاب الأعزاء الاستعلام عن نتيجة أولى وثانية ثانوي الفصل الدراسي الأول 2019-2020، عن طريقة الدخول على رابط موقع بنك المعرفة المصري اضغط هنا، ومن ثم سجل إيميلك والباسورد، ومن ثم ادخل رقم الجلوس وكود الطاب والرقم القومي الخاص بك لتظهر النتيجة، وذلك بعد ظهورها خلال أيام.

رابط موقع بوابة الثانوية العامة وطريقة الحصول على النتيجة

ويستطيع طلاب أولى وثانية ثانوي نظام التابلت، الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي عبر الدخول لموقع بوابة الثانوية العام اضغط هنا، ثم ادخل على نتيجة الصف الأول الثانوي، أو نتيجة الصف الثاني الثانوي 2019/2020، وقم بإدخال كود الطالب، ثم إدخال الرقم السري، كتابة ورقم الجلوس، للحصول على النتيجة فور ظهورها.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم وطريقة الحصول على النتيجة

وعلى غرار الطرق السابقة، يمكن أيضًا لطلاب المرحلة الثانوية الصف الأول والثاني، معرفة نتيجتهم فور ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم اضغط هنا، حيث من خلاله يمكنك الوصول لموقع بنك المعرفة وبوابة الثانوية العامة، واتباع الطرق المذكورة في الأعلى.

ربط تسجيل البيانات للحصول على نتيجة اولى وثانية ثانوي التيرم الأول 2019/2020

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية، على تقديم كافة الخدمات للقراء الأعزاء، فيمكن لطلاب المرحلة الأولى والثانية الثانوية، تسجيل بيناتهم بالأسفل، وسنعلمك بالنتيجة فور ظهورها.

لطلاب اولى ثانوي، سجل بيانتك بالأسفل للحصول على نتيجة التيرم الاول


لطلاب ثانية ثانوي، سجل بيانتك بالأسفل للحصول على نتيجة التيرم الأول



ويذكر أن امتحانات اولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2019/2020، بدأت يوم 11 يناير الجاري، وانتهت 23 يناير 2020، وكان امتحان طلاب الصف الأول الثانوي عبارة عن Open Book "أوبن بوك"، أي بنظام الكتاب المفتوح وهو نظام ضمن الخطة الجديدة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم المصرية، من أجل الاعتماد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، الذي كان يتأثر منه الطلاب سابقًا.

ننشر جميع روابط نتيجة اولى وثانية ثانوي الفصل الدراسي الأول 2019/2020.. (بنك المعرفة المصري - بوابة الثانوية - موقع وزارة التربية والتعليم)
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