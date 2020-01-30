وفاة أول طبيب صيني بفيروس كورونا بمستشفى ووهان





قالت شبكة تلفزيون الصين العالمية، يوم السبت الماضي، إ ن "الطبيب ليانج وودونج، الذي كان يعالج المرضى في مدينة ووهان البالغ من العمر 62 عامًا، توفي جراء فيروس كورونا، ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم حساب موته بالفعل في العدد الرسمي البالغ 41، منهم 39 في مقاطعة هوبى بوسط البلاد".





وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها، أصيب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم بفيروس تم تتبعه في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط البلاد، والذي كان يبيع الحياة البرية بطريقة غير مشروعة؛ حيث تعمل السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم تسعى جاهدة لمنع حدوث وباء.





كما أوضحت الصحيفة البريطانية، أن هذا الأمر جاء في الوقت الذي توفي فيه ليانج وودونج، الذي كان يعالج المرضى في مدينة ووهان، من الفيروس.





وأفادت شبكة تشاينا جلوبال TV التلفزيونية الحكومية، بتوفي وودونج، الذي تقاعد لكن تم تجنيده للمساعدة في تفشي المرض، بعد قضاء الوقت في علاج المرضى، وطبيبا آخر، هو جيانج جيجون، توفي متأثرا بأزمة قلبية بينما كان يعالج المصابين، من غير المعروف إذا توفي اختصاصي الأمراض المعدية، الذي عالج أنفلونزا الطيور والإنفلونزا A والسل على مر السنين، نتيجة لفيروس كورونا أو من الإرهاق.





وتحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ عقب اجتماع طارئ للتحذير من انتشار الفيروس القاتل، ويخشى مسؤولو الصحة أن يتسارع معدل انتقال العدوى حيث تسافر مئات الملايين من الصينيين قبل وأثناء عطلة رأس السنة القمرية التي استمرت أسبوعًا، والتي بدأت يوم السبت الماضي، على الرغم من أن الكثيرين ألغوا خططهم، مع قيام شركات الطيران والسكك الحديدية في الصين باسترداد الأموال مجانًا.





وأعلنت سانيا، وهي منتجع سياحي شهير في جزيرة هاينان بجنوب الصين، أنها ستغلق جميع المواقع السياحية، في حين ذكرت عاصمة الجزيرة ( هايكو)، أن زوار ووهان سيوضعون تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في أحد الفنادق.





وكانت شنغهاي ديزني لاند مغلقة من يوم السبت، كما أغلق معبد لاما في بكين؛ حيث يقدم الناس عادة عروضاً للعام الجديد، وكذلك بعض المعابد الأخرى والمدينة المحرمة، أشهر مناطق الجذب السياحي في العاصمة، كما تم إغلاق أقسام السور العظيم بالقرب من العاصمة.



