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رابط ميسي LIVE.. مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر في الكأس.. يلا شوت yalla barcelona

الخميس 30/يناير/2020 - 08:15 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر في كأس ملك اسبانيا في دور ال 16، وتُقام المباراة على ملعب كامب نو، ويسعى برشلونة للفوز ومصالحة الماهير بعد الخسارة الأخيرة في الدوري ضد فالنسيا، ويسعى كيكي سيتين للفوز والوصول للدور ربع النهائي في البطولة التي استحوذ عليها برشلونة في الأعوام الأخيرة وكان قد فشل في تحقيق اللقب الأخير أمام فالنسيا في العام الماضي.

مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس
بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس في كأس ملك اسبانيا، ويبدأ سيتين المباراة بالتشكيل الأساسي بحضور ليونيل ميسي وجريزمان وغياب للويس سواريز للإصابة وعثمان ديمبلي للإصابة، ويبدأ بالتشكيل الكامل لفريق برشلونة وسط حضور جماهيري أقل من المعتاد.

بطاقة المباراة
البطولة كأس الملك
الجولة ثمن النهائي
موعد المباراة 30-1-2020
توقيت المباراة 8:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله السعودية الرياضية 1
معلق المباراة لم يحدد بعد
ملعب المباراة كاب نو

بث مباشر
بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس في دور 16 من كأس الملك، مقدمة لكم عبر يلا شوت الناقل لكأس الملك عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للكأس وللدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر لمباراة برشلونة وليغانيس للعمل مرة أُخرى:

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