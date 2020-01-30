أول سقطة لـ"وليد أزارو" مع الإتفاق السعودي (فيديو)

شارك وليد أزارو مع فريقه الجديد الإتفاق السعودي أمام الوحدة في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان.





وشهدت الدقيقة 70 من عمر اللقاء مشاركة أزارو للمرة الأولى مع الاتفاق عقب التعاقد معه من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.





وتلقى ازارو فور نزوله لأرضية الملعب إنذارا بعد أن اعتبره الحكم يقوم بالتمثيل داخل منطقة الجزاء للحصول على بطاقة صفراء.





وانتهت المباراة بفوز الإتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف على نظيره الوحدة ليرفع رصيده للنقطة 20 بالدوري السعودي للمحترفين.







