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قرار رسمي من برشلونة حول التعاقد مع بديل سواريز

الخميس 30/يناير/2020 - 08:03 م
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بوابة الفجر
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اتخذ نادي برشلونة الإسباني قرار رسمي حول التعاقد مع بديل لويس سواريز مهاجم الفريق الأول بسبب الإصابة التي انهت موسمه مع الفريق.


ووفقاً لصحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية فإن برشلونة حسم قراره بعدم التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في مركز المهاجم.


واكد آمور مدير العلاقات في برشلونة على أن إدارة النادي ناقشت في اجتماعها الاخير عدم التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير الجاري.


ودخل برشلونة في مفاوضات رسمية مع أكثر من لاعب في الفترة الماضية إلا أنه فشل في التوصل لاتفاق بسبب المطالب المادية المطلوبة.


وكان برشلونة على مشارف التعاقد مع رودريغو مورينو مهاجم فريق فالنسيا إلا أنه انسحب من الصفقة بسبب المبلغ المطلوب من فالنسيا.
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