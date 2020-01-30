Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.. حمدالله يتقاسم الصدارة مع جوميز

الخميس 30/يناير/2020 - 08:02 م
Advertisements
حمد لله
حمد لله
أمل الحلفاوي
Advertisements

شهد اليوم الخميس، لقائين فقط في افتتاح مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

في مستهل لقاءات اليوم تعادل النصر وضمك الذي ايجابيًا بهدف، وسجل هدف العالمي عبدالرزاق حمدالله ليصل إلى الهدف 12 ليتقاسم الصدارة مع بافتيمبي جوميز، كما أحرز هدف ضمك فاروق شافعي.

أما في المباراة الثانية، نجح الاتفاق في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف، إذ أنه قلب الطاولة على منافسه الوحدة، إذ أنه سجل  ثلاثية الاتفاق" هزاع الهزاع، سعيد الربيعي، سليمان دوكارا"، بينما أحرز هدف الاتفاق، يوسف نياكاتي.

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين 

1- بافتيمبي جوميز "الهلال" 12 هدف

2- عبد الرازق حمدلله "النصر" 12 هدف

3- عمر السومة "الأهلي" 11 هدف

4- كارلوس إدواردو "الهلال" 9 أهداف

5-رومارينيو "الاتحاد" 8 أهداف

6- دجانيني تافاريس "الأهلي" 8 أهداف 

7- يوسف نياكاتي "الوحدة" برصيد 7 أهداف

8- روني فيرنانديز "الفيحاء" 7 أهداف 

9- كاروليس أندريا "العدالة" 7 أهداف 

10- جيوفينكو "الهلال" 6 أهداف 

11- ميتشيل تى فريدي "الفتح" 6 أهداف 

12-انسيلمو "الوحدة" برصيد 6 أهداف

 13- كارلوس ستراندبيرج "الحزم" 6 أهداف 

14- سعد بقير "أبها" 6 أهداف

Advertisements

أخبار تهمك

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 11 ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 3 ساعات

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ يوم

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ ساعة و 17 دقيقة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ حوالي 3 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 3 ساعات

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ يوم

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 3 ساعات

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 3 ساعات

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 22 ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 3 ساعات

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ يوم

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

05:00 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

05:08 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

05:15 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

05:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status