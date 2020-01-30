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هجوم ناري من إعلامي على "بيجامة سما" في معرض الكتاب

الخميس 30/يناير/2020 - 09:17 م
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سما المصري
سما المصري
أمنية فوزي
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قال الإعلامي هاني عبدالرحيم، مقدم برنامج "أحلام مواطن"، عبر فضائية "المحور"، إن هدف البرنامج ليس البحث عن المشاهدات أو تقديم مادة إعلامية مُثيرة للجدل، لكن البرنامج على مدار 3 حلقات حتى الآن يحاول تقديم محتوى جيد يُفيد وينفع المشاهدين.

وأكد "عبدالرحيم"، خلال برنامجه "أحلام مواطن"، أن هناك فرقا بين البرنامج الذي يبحث عن تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وبين برنامج يُفيد المواطنين والتعبير عن حالتهم، متابعًا: "لو إحنا عايزين نبقى مشهورين ومنتشرين، بس ساعتها الناس مين هيتكلم عنهم ويكون لسان حالهم ويعبر عنهم، أنا لست ادعي المثالية، لكني أراهن على الصورة الإيجابية التي يُقدمها البرنامج".

وأضاف، أن البرنامج سيكون مع المواطن في كل شارع وفي كل قرية وفي كل محافظة، حيث عرض البرنامج جولاته في الحلقة الأولى، ولمدة ثلاثة أيام من 13 إلى 15 فبراير القادم، ستكون هناك جولة للبرنامج في محافظة الأقصر تحت عنوان "مبادرة أهالينا" بقافلة طبية شاملة لتوفير الأدوية اللازمة للمحتاجين في القرى الأكثر احتياجًا في المحافظة.

وتابع الإعلامي: "سما المصري راحت معرض الكتاب بالبيجامة وحصدت مليون و800 ألف مشاهدة للفيديو بتاعها في 24 ساعة، وإحنا بنقدم خير وبنساعد الشباب وبنروح في جولات كثيرة على مستوى المحافظة، لكن هل هنعمل مليون و800 ألف مشاهدة زي سما؟!، معقبًا: "الفرق أننا نقدم شيء حقيقة يُجبر الناس على احترامنا في أي مكان".
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الكلمات المفتاحية

معرض الكتاب سما المصري

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