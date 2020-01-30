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"الزياني" يستقبل المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

الخميس 30/يناير/2020 - 07:56 م
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عبد اللطيف الزياني
عبد اللطيف الزياني
الفجر السعودي
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استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة بالرياض، اليوم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بسمه بنت عبدالعزيز الميمان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة السياحة العالمية في مجال دعم قطاع السياحة الخليجي وتنشيط وتعزيز التبادل السياحي بين الدول العربية.


وأشاد الأمين العام بالجهود التي تبذلها منظمة السياحة العالمية لتعزيز صناعة السياحة في العالم ودعمها والنهوض بها.

حضر اللقاء رئيس قطاع الإنسان والبيئة في الأمانة العامة الدكتور عادل بن خليفة الزياني.
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الكلمات المفتاحية

يستقبل عبد اللطيف الزياني المدير اٌقليمي العربيه الشرق الأوسط السياحة العالمية

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