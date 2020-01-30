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لهذا السبب.. نايل نصار يتصدر تريند جوجل

الخميس 30/يناير/2020 - 08:19 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفى
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تصدر نايل نصار تريند الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد اعلان خبر موافقة جينيفر نجلة الملياردير بيل غيتس الارتباط به ، وفي السطور التالية يرصد " الفجر الفني" أبرز المعلومات عن نايل نصار.

ولد نايل نصار، في شيكاغو بولاية إلينوى الأمريكية عام 1991 لأب وأم مصريين،و يبلغ عمره تاسعة وعشرين عامًا،حاصل على الجنسية الأمريكية، يهوى ركوب الخيل، و بدأ ممارستها وهو في عمر الخمس سنوات، وأصبح ماهرًا في قفز الحواجز.


ودرس الاقتصاد والإدارة في جامعة "ستانفورد"، تعلم 4 لغات هى العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، وبسبب عشقه لفروسية قفز الحواجز شارك في عدة مسابقات ، فاز في عام 2013 بالجائزة الكبرى، والتي بلغت قيمتها مليون دولار، و فاز بالمركز الأول في بطولة "ويلينجتون" بأمريكا،حصل على لقب فارس عندما فاز في المسابقات التي أقيمت في أمريكا، نشأت صداقة بينه وبين جينيفر نجلة بيل غيتس امتدت لسنوات عديدة ،و كانت شغوفة بنفس رياضته، ثم أصبح فارس أحلامها،في فبراير 2017 بدأ علاقتهم تظهر على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، عندما نشر"نايل" صورًا تجمعهما، قبل زيارة جينيفر لأهرامات الجيزة والمناطق الأثرية في مصر،لتحتل قصتهم اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي،وصلت العلاقة ذروتها، عندما ظهر الشاب المصري برفقة عائلة غيتس في مسابقة قفز الحواجز بالخيل الدولية في مونت كارلو بموناكو، وبعد ذلك كتب على حسابه "أشعر أنني أوفر الرجال حظا في العالم الآن".
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