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فخر الدين بن يوسف يقود الإسماعيلي لفوز مثير على الإنتاج بالدوري

الخميس 30/يناير/2020 - 07:48 م
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الاسماعيلي
الاسماعيلي
الفجر الرياضي
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حقق الإسماعيلي فوزا ثمينا على ضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

تقدم للإسماعيلي محمد هاشم في الدقيقة 6 من بداية اللقاء، ثم عادل معاذ الحناوي للإنتاج في الدقيقة 22 من ركلة جزاء ، وفي الدقيقة 29 عاد الدراويش للتقدم مجددا عن طريق باهر المحمدي من ركلة جزاء نفذها اللاعب بنجاج.

وفي الدقيقة 55 نجح محمد رجب مهاجم العجلات الحربية في تسجيل هدف التعادل، قبل أن يهدي فخر الدين بن يوسف الوافد الجديد، الإسماعيلي هدف الفوز من متابعة مميزة لكرة محمد الشامي في الدقيقة 68.

وقفز الإسماعيلي للمركز السابع رافعا رصيده للنققطة 21 ، في حين تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 21 في المركز السادس.

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الكلمات المفتاحية

رياضة المحمدى الاسماعيلي والانتاج الحربي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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