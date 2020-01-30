HD كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد وسموحة بث مباشر yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد وسموحة

نتابع مشاهدة مباراة الاتحاد وسموحة في بث مباشر حيث تقام مساء اليوم في منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى العام المصري ونتابع مواجهات البطولة المصرية حصريا عبر موقع كورة اون مشاهدة مباريات اليوم مجانا من yalla shot يوتيوب مباشر.













يلا كورة مشاهدة مباريات اليوم

نرصد في تغطية شاملة مباراة فريق الاتحاد السكندري ضد فريق سموحة في ديربي الاسكندرية فى متابعة مباشرة للمباراة من رابط koora live مجانا حيث تنطلق المباراة مساء اليوم في توقيت الساعة السابعة والنصف مساء في القاهرة بما يوافق الساعة الثامنة والنصف مساء في السعودية ونتابع مسابقة الدورى المصري العام حصريا ومشاهدة مباريات اليوم مباشر عبر موقع كورة اون لايف من yalla shot مباشر دقيقة بدقيقة.













مشاهدة مباراة الاتحاد وسموحة بث مباشر

نستعرض مواجهة الاتحاد السكندرى مع سموحة عبر رابط البث المباشر المجاني لموقعنا كورة اون ومتابعة مشاهدة مباريات اليوم حصريا حيث يدخل فريق الاتحاد مباراة اليوم وهو يتواجد في المركز الرابع من جدول الترتيب ولديه عدد 25 نقطة، ويتواجد فريق سموحة في الترتيب الثامن في البطولة ويمتلك عدد 19 نقطة.





كورة اون مباريات اليوم في تحديث مستمر في الجولة ال15 من البطولة المصرية ونتابع بث حصري للمباراة عبر bein sports.





بطولة الدورى المصري الممتاز – الجولة ال15

مباراة الاتحاد ضد سموحة

توقيت الساعة 19:30 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 20:30 مساء بتوقيت فى السعودية



