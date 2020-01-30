live| مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر اليوم الخميس 30 / 01 / 2020 في كأس ملك إسبانيا Watch Online

مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر في كأس ملك اسبانيا في دور ال 16، وتُقام المباراة على ملعب كامب نو، ويسعى برشلونة للفوز ومصالحة الماهير بعد الخسارة الأخيرة في الدوري ضد فالنسيا، ويسعى كيكي سيتين للفوز والوصول للدور ربع النهائي في البطولة التي استحوذ عليها برشلونة في الأعوام الأخيرة وكان قد فشل في تحقيق اللقب الأخير أمام فالنسيا في العام الماضي.





مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس

بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس في كأس ملك اسبانيا، ويبدأ سيتين المباراة بالتشكيل الأساسي بحضور ليونيل ميسي وجريزمان وغياب للويس سواريز للإصابة وعثمان ديمبلي للإصابة، ويبدأ بالتشكيل الكامل لفريق برشلونة وسط حضور جماهيري أقل من المعتاد.





بث مباشر

بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس في دور 16 من كأس الملك، مقدمة لكم عبر يلا شوت الناقل لكأس الملك عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للكأس وللدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر لمباراة برشلونة وليغانيس للعمل مرة أُخرى:



