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ماذا قدم وليد أزارو في أول ظهور مع الاتفاق السعودي؟

الخميس 30/يناير/2020 - 07:36 م
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وليد ازارو
وليد ازارو
علاء خليف
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شارك المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار لصفوف الاتفاق السعودي، في مباراة فريقه ضد نادي الوحدة والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان وليد أزارو رحل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لينتقل إلى نادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتي نهاية الموسم الحالي.

ماذا قدم "أزارو" في أول ظهور مع الاتفاق؟

سجل وليد أزارو أول ظهور له مع فريق الاتفاق السعودي اليوم في مباراته ضد الوحدة والتي أقيمت على ملعب "محمد بن فهد" في الدمام، وساهم في فوز فريقه بنتيجة 3-1.

بدأ المهاجم المغربي المباراة على مقاعد بدلاء فريق الاتفاق السعودي حتي منحه مدرب الفريق الضوء الأخضر للمشاركة بالدقيقة 70 بدلًا من زميله فواز الطريس، ليظهر للمرة الأولي بقميص الاتفاق.

بالتأكيد لا يمكن تقييم مستوي "أزارو" في مباراته الأولي مع الاتفاق خاصة وأن مشاركته جاءت لدقائق معدودة، ولكن جاءت مشاركة اللاعب ايجابية بشكل كبير في لقاء الليلة، حيث أحدث نشاطًا هجوميًا في الخط الأمامي لفريق الاتفاق فور دخوله ملعب المباراة بفضل تحركاته الجيدة وحاول اختراق دفاعات الوحدة أكثر من مرة لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح.

وكاد أن يسجل "أزارو" هدفًا للاتفاق بالدقيقة 88 بعدما تخطي دفاعات الوحدة وحاول اللحاق بكرة طولية داخل منطقة جزاء المنافس لكنه سقط أرضًا بعد احتكاك مع حارس مرمي المنافس وطالب بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم منحه بطاقة صفراء بداعي التمثيل.

ترتيب الاتفاق في الدوري السعودي:

رفع فريق الاتفاق السعودي رصيده إلي 20 نقطة ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد فريق الوحدة عند 27 نقطة ويحتل المركز الرابع.

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الكلمات المفتاحية

وليد ازارو رياضة الاهلي الاخبار الرياضية الاتفاق اخبار الرياضة

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