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«كورة لايف Barcelona» مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول Messi

الخميس 30/يناير/2020 - 07:33 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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يصطدم فريق برشلونة بنظيره ليجانيس مساء اليوم الخميس على ملعب كامب نو، حيث ستقام مباراة قوية بين الفريقان في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2019.

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة السعودية الرياضية 1، وأسندت مهمة التعليق على أحداثها للمعلق فارس عوض، وتنطلق صافرة البداية بتمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

فقد الفريق الكاتالوني صدارة الدوري الإسباني عقب خسارته المذلة أمام فالنسيا بنتيجة هدفين دون رد، وتمكن ريال مدريد من اعتلاء جدول الترتيب بعد فوزه الصعب على حساب فريق بلد الوليد بهدف نظيف دون مقابل، ليصبح الفارق بين الملكي والكاتالوني ثلاث نقاط.

وسيكون برشلونة بكامل قواه في المواجهة المقبلة بالدور الرابع من كأس الملك، وسيستغل أصحاب الأرض عاملي الجمهور والأرض للفوز في المباراة والمنافسة على النسخة الحالية من كأس الملك.

يعاني ليجانيس في الموسم الحالي على جميع الأصعدة، حيث يسعى الفريق على الصعيد المحلي للبقاء في الدوري الممتاز من خلال تحسين مركزه بذيل الترتيب إلى المركز قبل الأخير.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب كيكي سيتين على تشكيلة برشلونة التالية أمام ليجانيس:

تير شتيجن
كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو
سيرجيو بوسكيتس
فيربو جونيور – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال – أنسو فاتي
أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي


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