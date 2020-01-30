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"بكري" يكشف تفاصيل مكالمة "مرسي" بتنظيم الإخوان الدولي قبل ثورة يناير

الخميس 30/يناير/2020 - 07:35 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن النظام في 2011 قام بالاحتفال بعيد الشرطة في 23 يناير، وتحدث الرئيس الأسبق حسني مبارك ولم يتطرق لدعوة المواطنين للخروج في 25 يناير، للمطالبة بإجراء تعديلات سياسية، مما أغضب بعض المواطنين.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن عمر سليمان مدير المخابرات كان لديه قناعة بأن جماعة الإخوان هي من خططت لـ25 يناير، وجهاز مباحث أمن الدولة رصد اجتماعات الإخوان في تركيا ولندن وقطر، وكان لديه علم بأن جماعة الإخوان ستستغل وجود حالة احتقان في المجتمع، من أجل القفز والسيطرة على الحكم في مصر.

وتابع أن الشهيد المقدم محمد مبرك كان ضباطًا في أمن الدولة متخصص في الإخوان، وفي هذا الوقت سجل مكالمة بين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي المسؤول عن تنظيم الإخوان الدولي في تركيا، وكان المداخلة تتحدث عن استطلاع رأي الأمريكان في الاحتجاجات المتوقعة، وهذه المكاملة كانت في 10 يناير -2011.
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الكلمات المفتاحية

يناير مصطفى بكرى محمد مرسي الإخوان

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