"أدخلوها آمنين".. فيلم وثائقي يبرز جهود "الداخلية" في حفظ الأمن (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، فيلما وثائقيا بعنوان "إدخلوها أمنين" والذي يبرز جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن.



وأوضح الفيلم الوثائقي، دور الأجهزة الأمنية في حياة المواطن منذ ولادته من حيث عملية استخراج شهادات الميلاد، والتعامل مع حوادث السير، وبلاغات وجود مفرقعات، والبحث عن الجناة، والتعامل مع الإرهابيين، فضلا عن تنفيذ المنافذ البرية والبحرية.



وأشار الفيلم الوثائقي، إلى أن طالب الشرطة يدرس مواد عامة وشاملة، ليواكب كل التطورات، فضلا على أنه على مستوى التدريب فأنهم يخضون لضغط تدريبي على أعلى مستوى تقني حتى يستطع الدفاع عن بلده عندما يتخرج من الكلية.