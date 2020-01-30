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أحمد صيام: كنت مرعوب من عادل إمام في "السفارة في العمارة"

الخميس 30/يناير/2020 - 08:08 م
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أحمد صيام
أحمد صيام
كساب أحمد
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قال الفنان أحمد صيام، إن الفنان عادل إمام ظاهرة يجب أن تدرس، لافتًا إلى أنه عندما عمل معه في فيلم "السفارة في العمارة" كان مرعوبًا في أول يوم، رغم أنه عمل مع جميع النجوم تقريبًا، معقبًا: "لما عملت معاه أول يوم، حسيت إنه هيمشيني".

وأضاف "صيام"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه يعشق الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة، معقبًا: "اللي بيربي كلاب هيكتشف إنه لازم يحبهم".

ولفت إلى أن زوجته كانت تخشى من الكلاب، ولكنه عندما قام بشراء كلاب، فوجئت بأن الكلب يرحب بها أكثر من أولادها، ولذلك تعلقت به بصورة غير طبيعية، وعندما مات الكلب، قامت بالبكاء عليه كثيرًا.
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عادل امام السفارة في العمارة احمد صيام

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