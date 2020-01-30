من بطولة شيماء سيف.. المتحدة للخدمات الإعلامية تتعاقد مع روزناما على إنتاج مسلسل لـ2020

أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها مع شركة روزناما برئاسة المنتج هشام جمال، لإنتاج مسلسل جديد للعرض خلال عام 2020 على قنوات التلفزيون والمنصة الرقمية الخاصة بالمجموعة.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية أن المسلسل بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه واخرون و يتكون من ٣ قصص مختلفة كل قصه ١٥ حلقة من تأليف أمين جمال ومحمد ابو السعد ووليد أبوالمجد.

وأضاف أن هذا العمل يدخل ضمن تعاقدات المجموعة و التى تتم فى اطار التعاون من اجل مشروعات درامية جديدة مع مختلف المنتجين المصريين المميزين من أجل إثراء المكتبة المصرية ما له من أثر كبير على انتعاش السوق الدرامي وحركته الإيجابية والتي تنعكس على كل العاملين فى مجال الإعلام.