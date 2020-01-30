عاجل.. الزمالك يرسل قائمة مباراة السوبر للاتحاد الإفريقي

أرسل نادي الزمالك القائمة الرسمية لخوض مواجهة السوبر الإفريقي ضد فريق الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.









خطوة الزمالك بإرسال قائمة السوبر للاتحاد الإفريقي تشير إلى اقترابه من خوض لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي في العاصمة القطرية الدوحة.









وكان الزمالك قد اعترض في وقت سابق على خوض لقاء السوبر الإفريقي في قطر ضد الترجي التونسي بالشهر المقبل.









ومنح الاتحاد الإفريقي فرصة للزمالك بإرسال قائمة السوبر الإفريقي قبل إنهاء يوم الخميس وهو الموعد النهائي لإرسال القائمة سواء للترجي أو للزمالك.









ويواجه الزمالك بطل الكونفدرالية نظيره فريق الترجي يوم 14 فبراير المقبل بلقاء السوبر بالدوحة القطرية.









وحقق الزمالك بطولة السوبر الإفريقي 3 مرات أعوام 94 و97 و2003 أما الترجي التونسي فاز بلقب السوبر الإفريقي مرة عام 1995.



