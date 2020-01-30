أسعار الذهب تواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية اليوم الخميس

أسعار الذهب





واصلت أسعار الذهب الارتفاع خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، لتواصل الصعود كما توقعت بوابة الفجر والتى تتابع أسعار الذهب لحظة بلحظة والتى جائت كالتالي:













أسعار الذهب في مصر الأن:





سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 794.25 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 695 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 595.75 جنيهًا .





سعر الجنيه الذهب سجل 5560 جنيهًا.









أسعار الذهب في محلات الصاغة

سجل الذهب عيار 18 سعر595.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر695 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر794.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5560 جنيه.



