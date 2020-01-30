وزير التنمية المحلية: 13 ألف سائح زاروا أديرة وادي النطرون

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن رحلة العائلة المقدسة تحمل الخير لمصر، وهناك ملايين السياح بدول العالم يرغبون في زيارة هذا المسار وقضاء أوقات طويلة فيه باعتبار تلك الرحلة تعد رحلة روحانية وتثقيفية وعلاجية ودينية.





وأضاف "شعراوي"، أن محافظة البحيرة شهدت على مدار عام كامل وصول أكثر من 13 ألف سائح أجنبي بخلاف المصريين لزيارة دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الذي يعتبر أحد النقاط الرئيسية في مسار رحلة العائلة المقدسة، مؤكدًا أنه يجب على كل المصريين أن يأتوا لزيارة تلك الأديرة التي تعبر عن جزء كبير من تاريخ مصر، مثلها مثل الآثار الفرعونية بالأقصر وأسوان، قائلا: زرت اليوم ولأول مرة دير الأنبا بيشوي ورأيت كيف تم بناء تلك الأديرة سواء من أعمال هندسية أو من طريقة حفظ المقتنيات الموجودة بها إلي وقتنا هذا.



