4 فبراير.. موعد انطلاق أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني

تنطلق 4 فبراير القادم في العاصمة الرياض، أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الأولى الذي يقام تحت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في فندق "الريتز كارلتون" بمشاركة أكثر من 100 شخصية من كبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الوطنية والشركات الكبرى من داخل المملكة وخارجها وعدد من أبرز الأكاديميين والخبراء والمستثمرين وقيادات عدد من المنظمات الدولية.



ومن المتوقع أن يتجاوز حضور هذا المنتدى أكثر من 1000 شخص من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة، فيما ستتم خلال جلسات المنتدى مناقشة عدد من المحاور الرئيسة المرتبطة بمواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر السيبرانية، إضافة لاستغلال الفرص الاقتصادية والتنموية المتاحة في هذا المجال, وسيتم ذلك من خلال أكثر من 50 جلسة في خمسة محاور رئيسة هي: صناعة الأمن السيبراني، والتعاون الدولي ، والمجتمع السيبراني، والتقنيات الحديثة، والتهديدات السيبرانية وسبل مواجهتها.





ومع أن التركيز في المنتدى سيكون منصبّاً على تعزيز الأمن السيبراني ومواجهة مخاطره، إلا أن المنتدى سيسلّط الضوء كذلك على موضوعات الابتكار والاستثمار في هذا المجال, إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات البعد الاجتماعي كالتوعية وتمكين المرأة إضافة لحماية الأطفال.