بالصور..أحمد مجدي من كواليس "فرصة تانية" برفقة فريق العمل

نشر الفنان أحمد مجدي، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة من كواليس مسلسل "فرصة تانية"، برفقة الفنانة هدى مجدي وياسمين صبري وأيتن عامر.







وعلق أحمد، على الصورة قائلًأ: "مسلسل فرصة تانية رمضان 2020".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًأ:"كاست فخم" وأضاف آخر "أحلى ناس في الدنيا"، وفي السياق ذاته تاعب آخر قائلًأ:"ايه كمية الجمال اللي في الصورة دي بحبكم هيكون مسلسل حلو".





ويذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي، مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة تامر فرج ورانيا يوسف وعارفة عبد الرسول وأسماء ابو اليزيد.