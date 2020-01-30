Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالصور..أحمد مجدي من كواليس "فرصة تانية" برفقة فريق العمل

الخميس 30/يناير/2020 - 06:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
نشر الفنان أحمد مجدي، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة من كواليس مسلسل "فرصة تانية"، برفقة الفنانة هدى مجدي وياسمين صبري وأيتن عامر.



وعلق أحمد، على الصورة قائلًأ: "مسلسل فرصة تانية رمضان 2020".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًأ:"كاست فخم" وأضاف آخر "أحلى ناس في الدنيا"، وفي السياق ذاته تاعب آخر قائلًأ:"ايه كمية الجمال اللي في الصورة دي بحبكم هيكون مسلسل حلو".


ويذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي، مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة تامر فرج ورانيا يوسف وعارفة عبد الرسول وأسماء ابو اليزيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ أقل من ساعتين

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ أقل من ساعتين

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 10 ساعات

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ أقل من ساعتين

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي لن يستطيع شراء رمضان صبحي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ ساعة و نصف

مفاجأة جديدة بشأن أزمة جروس مع الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ ساعة و نصف

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 21 ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ يوم

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 22 ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ أقل من ساعتين

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ أقل من ساعتين

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شاهد.. صورة جديدة لـ عبير منير من كواليس فيلم "بنات ثانوي"

أحمد السعدني: "صحيت من النوم لقيت بندق بيتحرش بيا" (صور)

أحمد مجدي من كواليس مسلسل" الآنسة فرح" (صورة)

محمد كيلاني ينشر صورة جديدة من كواليس "فلانتينو"

ياسمين صبري وأحمد مجدي في كواليس مسلسل "فرصة تانية"

تعرف على موعد عرض "الآنسة فرح" على قناة "mbc4"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

05:00 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

05:15 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

05:08 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

05:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status