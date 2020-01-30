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عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

الخميس 30/يناير/2020 - 06:42 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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لقى شخصين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مصرعهما خلال مواجهة وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بأسيوط.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط تواجد العنصرين شديدى الخطورة عاطل، هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011 أثناء قضاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15سنة فى قضية (قتل عمد)، وسبق اتهامه فى (5) قضايا ما بين (قتل، سرقة بالإكراه، سلاح)، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية (سرقة بالإكراه وقطع طريق)، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى (خطف مواطن، سرقة بالإكراه وسطو مسلح)، عاطل، سبق اتهامه في 8 قضايا ما بين (خطف، سرقة بالإكراه، سرقة) ومطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا (خطف مواطن، سرقة وسلاح، سرقة تيار كهربائي) بلغت مدة العقوبة الصادرة ضده فيها بالسجن 13 سنة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى (خطف مواطن، سرقة بالإكراه وسطو مسلح)، مُقيمان بالحوطا الشرقية دائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، على الجزر النيلية الكائنة بالناحية الغربية من نهر النيل وقرية جزيرة الحواتكة بدائرة مركز منفلوط بنطاق أمن أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم استهداف أماكن اختبائهما في حملة أمنية مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزي، وعقب الوصول للمكان واستشعار العنصرين المذكورين بالقوات بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، وعلى الفور بادلتهما القوات بالمثل حتى تم السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران، وأسفر التعامل عن مصرع المتهمين، وعُثر بجوار جثتيهما على ( 2 بندقية آلية، 5خزن، 60 طلقة نارية من ذات العيار )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة
عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة
عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة
عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة
عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة
عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة
عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة
عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة
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الكلمات المفتاحية

اللواء علاء سليم الأمن المركزي آيفون 9 أسيوط

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