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فاسد ومجرم.. ما لاتعرفه عن رئيس وزراء قطر الجديد (فيديو)

الخميس 30/يناير/2020 - 06:08 م
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بوابة الفجر
الفجر
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اتهم رئيس وزراء قطر الجديد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانى، الذي عينه تميم بن حمد، في عدة قضايا فساد وشخصية مثيرة للجدل، وهو من مواليد الدوحة عام 1968.

وتلقى رئيس وزراء قطر الجديد، تعليمه ما قبل الجامعي في الدوحة والتحق في بداية عمله بشركة قطر للغاز المسال المحدودة؛ لينتقل بعدها للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ثم عمل مديرًا لمكتب تميم منذ توليه السلطة ثم تولى منصب رئيس الديوان الأميري في نوفمبر 2014، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

وأكدت التحقيقات الصحفية تورط خالد بن خليفة في قضايا فساد رياضية، منها شراء حقوق بث بطولات العالم لألعاب القوى؛ حيث تم اتهامه مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بتحويل مبالغ مالية إلى شركة "بابا ماساتا دياك" ابن "لامين دياك" رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى لشراء حقوق بث المسابقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل حصول قطر على تنظيم النسخة الحالية.


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