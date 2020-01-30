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"النيابة العامة" تشدد على قبول رجال الضبط الجنائي البلاغات

الخميس 30/يناير/2020 - 06:11 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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شددت النيابة العامة على قبول رجال الضبط الجنائي -كل بحسب اختصاصه- البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهةً أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولته وتُتخذ إجراءات الاستدلال بشأنها.


وأضافت النيابة العامة أنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، وفي حال عدم الاختصاص المكاني بالجريمة فيتم تسجيلها وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة.


وأضافت النيابة أنه يجب عليهم أن يسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ النيابة العامة بذلك فوراً، ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وأن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومتعاونوه.

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الكلمات المفتاحية

النيابة العامة الشكاوي السعودية البلاغات

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