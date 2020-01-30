بعد استبعاده من موقعة السودان.. صدمة جديدة للأهلي بسبب رمضان صبحي

وجه نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي صدمة لجماهير الأهلي بشأن التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الجاري.









واكد نادي شوقي على أن اللاعب لن يقدر على التعاقد مع رمضان صبحي بعد نهاية إعارته بسبب المطالب المادية الكبيرة لشراء اللاعب.









وقال نادي شوقي في تصريحات إذاعية اليوم: الأهلي سيكون مطالب بدفع 200 مليون جنيه لضم رمضان صبحي بشكل رسمي بعد نهاية إعارته، وذلك بعد ارتفاع سعره عقب التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.









واضاف وكيل رمضان صبحي: سعر رمضان صبحي حاليا 10 ملايين جنيه إسترليني ولذلك من الصعب على الأهلي التعاقد معه من هيدرسفيلد الإنجليزي.









وتابع: من المبكر الحديث عن وجهة رمضان صبحي المقبلة ولن من المؤكد أننا سنحاول نقل رمضان صبحي لفريق أوربي يشارك معه بصفة مستمرة وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء.