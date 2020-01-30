Click here | رابط الحصول على نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الأول نظام التابلت على بنك المعرفة بقنا | اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي





أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول للصف الاول الثانوي بمحافظة قنا، وسط قلق وترقب من اولياء الامور و طلاب الصف الاول الثانوي بمحافظة قنا، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية في وقت سابق انها ستقوم باظهار نتائج امتحانات النصف الاول من العام الدراسي الحال 2019 ـ2020 نهاية يناير الجاري 2020.





الاستعلام عن نتيجة امتحانات النص الاول من العام الدراسي 2019 ـ2020 للصف الاول الثانوي قنا

و قد اعلنت وزارة التربية و التعليم المصرية ان نتائج امتحانات النصف الاول من العام الدراسي الحالي 2019 ـ2020 للصف الاول الثانوي بمحافظة قنا ستظهر بعد الانتهاء من عملية تصحيح اوراق الامتحانات في مختلف المواد و سيتم اعلان النتائج مباشرا و ستظهر النتائج في المدارس المصرية و قد اكدت وزارة التربية و التعليم المصرية ان نتائج الفصل الدراسي الاول للصف الاول الثانوي لن تظهر علي موقع وزارة التربية والتعليم المصرية.





ظهور نتائج امتحانات النصف الاول من العام الدراسي 2019 ـ2020 للصف الاول الثانوي بمحافظة قنا

و قد اعلنت وزارة التربية و التعليم سابقا أن نتائج امتحانات النصف الاول من العام الدراسي الحالي 2019 ـ2020 للصف الول الثانوي بمحافظة قنا في نهاية الشهر الحالي يناير 2020 و اليوم ظهرت نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاةل الثانوي بمحافظة قنا و قد تم اعلان نتائج امتحانات النصف الاول من العام الدراسي الحالي للصف الاول الثانوي بمحافظة قنا في المدارس و لن تظهر علي الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم وستظهر النتائج و سط قلق وفي انتظار الفرحة بابنائهم ونتمني لطلاب وطالبات الصف الاول الثانوي بمحافظة قنا و نتمني لطلبة و طالبات الصف الاول الثانوي بمحافظة قنا التوفيق والنجاح.





Click here | رابط الحصول على نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الأول نظام التابلت على بنك المعرفة بقنا | اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي





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