تاجيل محاكمة 12 شخصًا بتهمة تزوير امتحانات الثانوية لـ21 مارس

كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمات: "شيماء.م، 41 عاما، أخصائية اجتماعية بمدرسة القدس، وأميرة.م، 21 عاما، طالبة، وإسراء.س، 22 عاما، طالبة، ومنى.م، 23 عاما، طالبة، وكوثر.م، 22 عاما، طالبة، وآية.م، 24 عاما، بدون عمل، وسهيلة.س، 20 عاما، طالبة، ومروة.ج، طالبة، بالإشتراك مع يوسف.أ، 24 عاما، موظف بشركة خاصة، وعامر.ع، 23 عاما، طالب، وعبد الرحمن.م، 17 عاما، طالب، ويوسف.م، 17 عاما"، طالب بأن قامت المتهمة الأولى باعتبارها من أرباب الوظائف العمومية بالإشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزويرًا في محررات رسمية "نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي"، بأن اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات، وعليه أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة، وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.



