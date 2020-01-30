تعرف على تفاصيل حفلة عمرو دياب بالسعودية

يستعد الفنان عمرو دياب، لأحياء حفلته بجدة "سماء الغربية" بالسعودية يوم الجمعة 7 فبراير، من خلال نشر بوستر الحفلة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "دياب"، على البوستر قائلًا: "سيتم عرض مباشر في سماء الغربيا يوم الجمعة 7 فبراير".







ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"اول الحضور ان شاءاللعه" وأضاف آخر "الهضبة العالمي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًأ:"الاسطورة والهرم الرابع".





ويذكر أن عمرو دياب، يستعد لطرح أغنية "هيعيش يفتكرني"، والأغنية من كلمات تامر حسين، والحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.