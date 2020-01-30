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البورصة الأمريكية تتراجع بالمستهل مع نتائج أعمال مخيبة للأمال

الخميس 30/يناير/2020 - 06:08 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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هبطت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الخميس، مع نتائج الأعمال المخيبة للأمال حول سهم "فيسبوك" الذى تراجع بأكثر من 6 بالمائة مع زيادة التكاليف والنفقات بنحو 34 بالمائة ورغم تجاوز الأرباح والإيرادات لتوقعات المحللين في الربع الأخير من العام المنصرم.


وأعلنت الصين زيادة عدد الضحايا بفيروس "كورونا" إلى 170 شخص مع تجاوز المصابين 7700 مصاباً مما يزيد المخاوف بشأن تفشي الفيروس.

وارتفع سهم "تسلا" بأكثر من 9 بالمائة بعد تفوق الأرباح والإيرادات تقديرات المحللين، فيما صعد سهم "مايكروسوفت" بنسبة 3 بالمائة مع قفزة 38 بالمائة للأرباح الفصلية.

وسجل اقتصاد الولايات المتحدة نمو بنحو 2.3 بالمائة في العام الماضي في أبطأ وتيرة خلال 3 سنوات، بعد أن ارتفع بنسبة 2.1 بالمائة في الربع الرابع.

فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 28590.2 نقطة.

انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 3251 نقطة.

وتراجع مؤشر "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 9224.6 نقطة.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوي 97.872.
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الكلمات المفتاحية

مؤشر الدولار سهم فيسبوك سهم تسلا البورصة الأمريكية

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