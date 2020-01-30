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الدوري السعودي للمحترفين| النصر يسقط في فخ التعادل المُر أمام ضمك

الخميس 30/يناير/2020 - 06:07 م
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النصر
النصر
وكالات
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سقط النصر في فخ التعادل الإيجابي أمام ضمك 1-1، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وسجل المدافع فاروق شافعي هدف التقدم لضمك في الدقيقة 52، قبل أن يسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة ليبقى في صدارة الترتيب، في انتظار نتيجة ملاحقه الهلال صاحب المركز الثاني، والذي يواجه أبها غدا الجمعة، فيما رفع ضمك رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر والآخير.

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